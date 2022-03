Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung Polizeikommissariat Vechta vom 20.03.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl von zwei E-Scootern

Am Samstag, den 19.03.2022, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr - 15.30 Uhr, entwendeten Unbekannte zwei E-Scooter, die am Dersasportpark (Am Freibad 1), dortiger Fahrradstand, verschlossen abgestellt wurden. Bei den E-Scootern handelt es sich um das Modell Ninebot mit blauen Versicherungskennzeichen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Damme (Tel: 05491-999360) in Verbindung zu setzen.

Neuenkirchen-Vörden - Tageswohnungseinbruchsdiebstahl

Am Samstag, den 19.03.2022, in der Zeit zwischen 16:45 Uhr - 19:35 Uhr, kam es in Neuenkirchen-Vörden, Auf dem Bolle, zu einem Tageswohnungseinbruchsdiebstahl. Die unbekannten Täter beschädigten die Terrassentür und verschafften sich so Zugang zu dem Einfamilienhaus. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Schmuck. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel: 05493-913560) in Verbindung zu setzen.

Neuenkirchen-Vörden - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am Samstag, den 19.03.2022, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr - 23:15 Uhr, kam es in Neuenkirchen-Vörden, Finkenweg, zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster im Obergeschoss auf, gelangten so in das Einfamilienhaus und durchsuchten dieses. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Schmuck. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel: 05493-913560) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, den 19.03.2022 gegen 09.00 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger aus Lohne die Lerchentaler Straße in Lohne. Es wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine Beeinflussung durch Marihuana, Kokain und Amphetaminen festgestellt, nachdem ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt wurde. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst sowie die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 58-jährigen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, dem 20.03.2022, gegen 04:42 Uhr, befuhr ein 13-jähriges Kind aus Lohne mit einem Audi Q5 die Straße Zum Hansa-Center in Holdorf. In dem Pkw befand sich zudem ein 14-jähriger Jugendlicher aus Lohne. Die beiden Personen wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Goldenstedt OT Lutten - Trunkenheitsfahrt, Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs

Am 20.03.2022, gegen 04:30 Uhr, stiegt der deutlich alkoholisierte 17-Jährige aus Vechta in den Pkw einer 36-Jährigen, welcher mit laufendem Motor vor ihrer Wohnanschrift parkte. Anschließend fuhr er rückwärts auf die Große Straße. Hier wurde er von der Eigentümerin des Pkw angehalten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 17-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,65 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein (Begleitetes Fahren ab 17) beschlagnahmt. Den 17-Jährigen erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell