Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln (OL) - Dachstuhlbrand

Am 18.03.2022, gegen 11:30 Uhr, geriet infolge von Lötarbeiten an der Dachrinne der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Sperlingstraße in 49692 Cappeln in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Cappeln gelöscht. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der Schadenswert am Gebäude beläuft sich auf ca. 150.000 Euro.

Garrel - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Am 18.03.2022, gegen 22:10 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Dortmund die Straße "Drei-Brücken-Weg" in 49681 Garrel, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergibt einen Wert von 1,26 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 18.03.2022 in der Zeit von 10:00-13:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf unbekannte Art und Weise gegen einen ordnungsgemäß in der Bahnhofstraße in 49661 Cloppenburg abgestellten PKW/VW Golf. Der Unfallverursacher setzte unerlaubt seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Essen (OL) - Verkehrsunfallflucht

Am 18.03.2022 um 07:58 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer von einem Parkplatz in der August-Meyer-Straße in 49632 Essen nach links in Richtung Peterstraße. Dabei kam es fast zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der seinerseits in gleicher Richtung unterwegs war. Der Radfahrer musste ausweichen und stürzte dabei zu Boden. Hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte unerlaubt seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Essen unter der Rufnummer 05434/924700 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 18.03.2022, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 10-jähriges Kind mit einem Fahrrad den Radweg beim "Niedriger Weg" in 49661 Cloppenburg in Richtung stadteinwärts. Die bislang unbekannte Fahrzeugführerin befuhr ihrerseits den Speckenweg in Richtung Eisenbahnstraße. Beim Überqueren der dortigen Kreuzung kam es schließlich zum Zusammenstoß mit dem radfahrenden Kind. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin setzte unerlaubt ihre Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 18.03.2022, gegen 19:00 Uhr, befuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer mit einem Roller die Anemonenstraße in 49661 Cloppenburg in Richtung Löninger Straße. Er fuhr Schlangenlinien auf der Fahrbahn und kam dadurch zu Fall. Der entgegenkommende PKW-Fahrer musste daraufhin nach rechts ausweichen und touchierte hierbei einen weiteren am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Es wurde niemand verletzt. Der Roller-Fahrer setzte unerlaubt seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell