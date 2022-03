POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Diebstahl einer Handtasche Am Mittwoch, 16. März 2022, zwischen 12.15 Uhr und 12.35 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt an der Großen Straße die schwarze Handtasche samt Inhalt (schwarze Geldbörse samt Bargeld sowie Bundespersonalausweis, Krankenversicherungskarte, Impfausweis, Fahrerlaubnis etc.) einer 79-Jährigen aus Steinfeld. Sachdienliche ...

