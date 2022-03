Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Diebstahl einer Handtasche

Am Mittwoch, 16. März 2022, zwischen 12.15 Uhr und 12.35 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt an der Großen Straße die schwarze Handtasche samt Inhalt (schwarze Geldbörse samt Bargeld sowie Bundespersonalausweis, Krankenversicherungskarte, Impfausweis, Fahrerlaubnis etc.) einer 79-Jährigen aus Steinfeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Steinfeld - Verstoß Pflichtversicherungesetz

Am Mittwoch, 16. März 2022, gegen 18.20 Uhr, wurde ein 26-Jähriger Fahrzeugführer aus Steinfeld in der Großen Straße festgestellt, für dessen PKW kein Versicherungsschutz bestand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage - Einbruch in Neubau

In der Zeit zwischen Mittwoch, 16. März 2022, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 17. März 2022, 07.20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Martin-Luther-Straße gewaltsam in einen noch unbezogenen Neubau ein und entwendeten Getränke und Baumaterialien. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, 17. März 2022, gegen 22.00 Uhr, wurde im Samskamp ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Diepholz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er legte den Beamten eine Fahrerlaubnis vor, bei der es sich augenscheinlich um eine Fälschung handelte. Das Dokument wurde sichergestellt. Des Weiteren ergab sich der Verdacht, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein vorab durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv, sodass dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde zudem die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, 17. März 2022, wurde um 13.05 Uhr auf der Clemens-August-Straße ein 14-jähriger Fahrer eines Elektro-Scooters festgestellt, an dessen Fahrzeug noch das Versicherungskennzeichen aus dem zurückliegenden Jahr angebracht war. Dem 14-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wurde an seine Mutter übergeben, welche darüber informiert wurde, dass das verwendete Versicherungskennzeichen am 28. Februar seine Gültigkeit verloren hatte.

Lohne - Einbruch in Imbiss

Zwischen Mittwoch, 16. März 2022, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 17. März 2022, 09.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Imbiss an der Josefstraße ein und entwendeten Bargeld und Lebensmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - versuchter Raub

Am Freitag, 18. März 2022, kam es gegen 00.40 Uhr in der Jägerstraße/Ecke Vulhopsweg zu einem versuchten Raub: Ein 55-Jähriger Lohner war fußläufig mit einem Pedelec im genannten Bereich unterwegs, als er plötzlich von mehreren männliche Personen zu Boden gestoßen wurde. Diese forderten anschließend die Herausgabe seines Pedelec. Aufgrund der Gegenwehr des 55-Jährigen, ließen die Männer von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde durch den Stoß leicht verletzt und zu weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

- mindestens zwei, möglicherweise auch drei männliche Personen, - alle dunkel gekleidet, - alle sprachen gebrochen Deutsch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 17. März 2022, kam es zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Keetstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 50-Jähriger aus Lünne stellte seinen silbernen PKW, VW Golf Kombi, ordnungsgemäß geparkt auf dem Parkplatz ab. Als er das Fahrzeug wieder benutzen wollte, musste er feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen seinen PKW gestoßen war. Die vordere linke Stoßstange war verkratzt und das vordere Kennzeichen abgerissen. Der Schadensverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise auf Fahrer und Fahrzeug gibt es nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Gegen 13.15 Uhr kam auf dem Schellohner Weg, in Höhe des Eingangs der dortigen Berufsbildenden Schule, ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 20-jähriger Lohner befuhr mit seinem PKW den Schellohner Weg in Richtung Lindenstraße. In Höhe der Handelslehranstalten fuhr er so weit rechts auf der Fahrbahn, dass er den auf dem Bürgersteig gehenden 20-Jährigen Steinfelder mit seinem Außenspiegel berührte und ihn leicht verletzte. Im Anschluss daran entfernt der Unfallverursacher sich unerlaubt vom Unfallort. Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet, sodass der 20-Jährige im zeitlichen Nachgang mit dem hier vorliegenden Tatvorwurf konfrontiert werden konnte.

Vechta - Einbruch in Backshop

Am Freitag, 18. März 2022, gegen 03.20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Backshop an der Ravensberger Straße ein und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - gemeinschädliche Sachbeschädigung

Zwischen Mittwoch, 16. März 2022, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 17. März 2022, 10.30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter in der Mühlenstraße mehrere Fensterscheiben der dortigen Alexanderschule. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Brand

Am Donnerstag, 17. März 2022, zwischen 07.30 Uhr und 08.30 Uhr, wurde der Polizei über die Leitstelle ein Feuer im Moorgebiet Campemoor gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf einem Privatgrundstück ein 3 x 5 x 1 Meter großer Haufen, bestehend aus Holzabfällen und Papierresten brannte. Er war zuvor von dem 55-jährigen Grundstückseigentümer, sozusagen als vorgezogenes Osterfeuer, selbst angezündet worden. Die Brandstelle wurde durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Damme, welche mit 21 Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort war, gelöscht. Auch ein Rettungswagen war vorsorglich im Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 17. März 2022, kam es gegen 11.40 Uhr auf der Hakenstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 62-jähriger Fahrzeugführer aus Rieste stieß beim rückwärts Ausparken mit seinem Pkw gegen einen dahinter querenden 81-jährigen Fußgänger aus Neuenkirchen-Vörden. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sachschaden entstand nicht.

Damme - Sachbeschädigung an PKW

Am Donnerstag, 17. März 2022, gegen 17.45 Uhr, kam es auf der Campemoorstraße zu einer Sachbeschädigung: Ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus Damme befuhr die Campemoorstraße. Ihm kam ein Rennradfahrer entgegen. Als dieser ungefähr auf Höhe des Pkw des 37-Jährigen war, schlug der Radfahrer mit der Faust gegen den linken Außenspiegel. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Der Fahrradfahrer entfernte sich im Anschluss. Er konnte durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 45 Jahre alt. - schwarz gekleidet - Fahrradhelm - Rennrad

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 16. März 2022, kam es gegen 13.30 Uhr, auf dem Westring zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 12-jähriger Junge au Damme befuhr mit seinem Fahrrad den Busbahnhof am Schulzentrum in Richtung Westring. Auf Höhe der dortigen Fußgängerampel kreuzte ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hierdurch war der 12-Jährige gezwungen, diesem auszuweichen. Er stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Sein Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt 200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Er soll -männlich gewesen und mit einer -dunkelroten Hose und einem -dunklen Pullover bekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

