POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg & Vechta

Landkreise Cloppenburg/Vechta - Drei Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte

Innerhalb von zwei Tagen kam es im Inspektionsbereich zu drei tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte. Nachdem es bereits am Sonntag zu einem solchen Fall in Cloppenburg kam ( wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5170273) kam es am darauffolgenden Montag, 14. März 2022, erneut zu zwei weiteren Fällen von Gewalt gegen Polizeibeamte, diesmal in Dinklage und Lohne.

In Lohne kam es im Zuge einer Personenkontrolle zu einem tätlichen Angriff auf zwei Polizeibeamte. Ein 22-jähriger Mann aus Lohne leistete derart Widerstand, dass die beiden Polizeibeamten leicht verletzt wurden. Außerdem versuchte er die beiden zu bespucken und beleidigte sie. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass der Mann Drogen mit sich führte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde beim Amtsgericht Oldenburg ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung erwirkt. Hierbei wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

In Dinklage befanden sich die Polizeibeamten im Rahmen eines Einsatzes in einer Wohnung. Ein Polizeibeamter wurde dort von einem 24-jährigen Mann körperlich angegangen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Darüber hinaus leistete er mit Schlägen und Tritten erheblichen Widerstand. Während der gesamten Maßnahme beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten.

Gegen die beiden Männer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

"Ich bin bestürzt von der Gewalt und Respektlosigkeit, die in den letzten beiden Tagen den Kollegen widerfahren ist. Derartige Einsätze stellen für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen hohe Belastungen dar. Wer uns als Polizei derart angeht, muss mit Konsequenzen rechnen. Daher werden wir jetzt und auch zukünftig entschlossen einschreiten und diese Straftaten verfolgen", äußerte sich Ltd. Polizeidirektor Jörn Kreikebaum, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, zu den Tätlichen Angriffen der vergangenen Tage.

