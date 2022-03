Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreis Vechta - Falsche Polizeibeamte, Schockanrufe und Betrugsversuche über WhatsApp

In den vergangenen Tagen kam es erneut zu Anrufen Falscher Polizeibeamter/Schockanrufen, bzw. auch zu einer WhatsApp-Nachricht eines angeblichen Verwandten.

So erhielt ein Mann aus Dinklage am Dienstag, 15. März 2022, eine WhatsApp-Nachricht von der angeblichen Tochter. Die Person gab vor, Geld zu benötigen, um eine Rechnung eines Versandhauses zu bezahlen. Der Mann überwies das Geld. Glücklicherweise flog der Schwindel schnell mithilfe seiner Ehefrau auf und eine Bankangestellte konnte die Überweisung rückgängig machen.

Ein weiterer Fall, wo eine angerufene 86-jährige Frau genau richtig reagierte, ereignete sich am Mittwoch, 16. März 2022, in Vechta. Sie erhielt einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Die Frau erkannte den Betrugsversuch sofort und entgegnete am Telefon, dass sie diese Masche kennen würde und legte auf.

Wir weisen nochmals auf die Präventionshinweise auf www.polizei-beratung.de hin. Bitte sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen und mit Freunden, die nicht die Möglichkeit haben, sich selbst medial darüber zu informieren.

WhatsApp-Enkeltrick: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Schockanrufe: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

Falsche Polizeibeamte: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten

Lohne - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 12. März 2022, 17.00 Uhr und Sonntag, 13. März 2022, 10.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herrenrad, welches in der Bahnhofstraße in unmittelbarer Nähe zu einem Modehaus stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Rohbau

Aus einem Rohbau in der Mühlenstraße entwendeten bislang unbekannte Personen in der Zeit zwischen Dienstag, 15. März 2022, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 16. März 2022, 7.30 Uhr, mehrere Baumaschinen, einen Werkzeugkoffer sowie ein Baustellenradio. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Diebstahl

Am Mittwochnachmittag, 16. März 2022, begab sich eine bislang unbekannte Person in einen Hofladen in der Straße An der Beverborg und entwendete dort eine Wildkamera. Anschließend brach die Person die Kasse auf und entwendete Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Anhängers

In der Zeit zwischen Montag, 14. März 2022, 14.00 Uhr und Mittwoch, 16. März 2022, 9.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person einen Anhänger, welcher in der Dinklager Straße in der Sackgasse hinter einem Markt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 15. März 2022, 16.30 Uhr und Mittwoch, 16. März 2022, 7.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen auf einer Baustelle im Westring aus einer Arbeitsmaschine 500 Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 16. März 2022, zwischen 8.00 Uhr und 9.30 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person einen Opel Corsa, welcher in der Overbergstraße auf einem Schülerparkplatz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 16. März 2022, um 18.50 Uhr fuhr ein Jugendlicher aus dem Landkreis Vechta mit seinem Roller auf der Holdorfer Straße und sollte kontrolliert werden. Dabei flüchtete er, konnte aber kurze später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hier mussten die Polizeibeamten auch feststellen, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der Roller auch keinen Versicherungsschutz hat. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 16. März 2022, um 19:00 Uhr, fuhr ein Jugendlicher Rollerfahrer aus dem Landkreis Vechta mit seinem Roller auf der Rottinghauser Straße mit einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h. Bei der Kontrolle musste festgestellt werden, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Erlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Jugendliche wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben.

