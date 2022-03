Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch

In der Zeit zwischen Montag, 14. März 2022, 21.15 Uhr, und Dienstag, 15. März 2022, 7.10 Uhr, verschafft sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einem Hofladen in der Straße An der Beverborg. Dort entwendete die Person das Wechselgeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Gelenkbusses überholte am Dienstag, 15. März 2022, um 11.20 Uhr auf der Steinfelder Straße eine Arbeitsmaschine, die von einem 23-Jährigen aus Damme geführt wurde. Nach dem Überholvorgang scherte der Busfahrer jedoch zu früh wieder ein, so dass er die Arbeitsmaschine touchierte. Anschließend setzte er die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern und seine Personalien anzugeben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 15. März 2022, 13.26 Uhr befuhr eine 18-jährige aus Vechta mit einem E-Scooter die Oldenburger Straße in Vechta, obwohl für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 15. März 2022, 16.20 Uhr fuhr ein Jugendlicher aus dem Landkreis Vechta mit einem Kleinkraftrad auf der Oldenburger Straße in Vechta, obwohl für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Trotz der Untersagung befuhr der Jugendliche um 18.42 Uhr dann die Bakumer Straße in Vechta. Die weitere Nutzung des Kleinkraftrades wurde erneut untersagt. Der Jugendliche wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben. Der Halter des Kleinkraftrades, ein 44-jähriger aus Vechta ließ die Fahrten zu. Gegen ihn wurde in gesondertes Verfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Trickdiebstahl

Am 15.03.2022, gegen 14:25 Uhr, kam es in einem Getränkemarkt in der Hauptstraße zu einem Trickdiebstahl. Zwei unbekannte männliche Personen betraten den Markt. Einer der beiden Männer kaufte etwas und verwickelte den Mitarbeiter an der Kasse in ein Gespräch. Der zweite Mann lenkte einen anderen Mitarbeiter sowie einen bisher noch unbekannten Kunden ab. Während des Gesprächs an der Kasse gelang es dem unbekannten Mann fünf 50 Euro-Scheine zu entwenden, was dem Mitarbeiter erst später auffiel. Der unbekannte Tatverdächtige, der das Gespräch an der Kasse führte, wurde als 30-35 Jahre alt, ca. 1,78m groß und korpulent beschrieben. Er hatte braune, kurze Haare, einen Vollbart, trug eine Anglermütze, eine dunkelblaue Softshelljacke, dunkle Jeans und war auffallend nervös. Außerdem sprach er gebrochenes Englisch und kein Deutsch. Während des Gesprächs erwähnte er, dass er malaysischer Herkunft sei und aus Singapur komme. Der zweite Mann, der den Kunden sowie einen weiteren Mitarbeiter abgelenkt hatte, war ca. 1.88m groß und ca. 30-35 Jahre alt. Er hatte seine langen Haare zu einem Zopf gebunden und trug eine schwarze Brille, einen dunkelblauen Mantel sowie eine Jeans. Er sprach ebenfalls Englisch. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern machen können und/oder verdächtige Umstände zur Tatzeit am Tatort gemacht haben. Darüber hinaus wird der ablenkte Kunde als Zeuge gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell