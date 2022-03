Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kontrollen in der Fahrradstraße

Am Dienstag, 15. März 2022, wurde in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 08.00 Uhr die Fahrradstraße "Kirchhofstraße" durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg erneut kontrolliert. Eine erste angekündigte Kontrolle hatte am zurückliegenden Freitag, 11. März 2022, ab 07.30 Uhr stattgefunden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5166775).

Am vergangenen Freitag wurden sämtliche VerkehrsteilnehmerInnen, die die Fahrradstraße mit ihren PKWs als Durchfahrtsstraße nutzten, mündlich verwarnt und es wurde durch persönliche Gespräche versucht, zu sensibilisieren und über die Verkehrsregeln innerhalb der Fahrradstraße aufzuklären. Allerdings konnten hier offensichtlich nicht alle AutofahrerInnen erreicht werden:

Denn nur innerhalb von dreißig Minuten wurden gegen insgesamt 43 AutofahrerInnen Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Durchfahrens einer Fahrradstraße eingeleitet.

Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamtinnen und - beamten mussten außerdem feststellen, dass zum Teil wenig Verständnis und Einsicht von Seiten der betroffenen AutofahrerInnen entgegengebracht wurde.

In der nächsten Zeit werden weitere unangekündigte Kontrollen stattfinden.

Cloppenburg - Pedelec-Diebstahl

Am Sonntag, 13. März 2022, zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Panther Regent. Das Fahrrad stand verschlossen im Rathausweg vor einem Grillimbiss. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 12. März 2022, 10.30 Uhr und Montag 14. März 2022, 16.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen grauen VW Passat, der in diesem Zeitraum unter anderem in der Lindenallee stand. Die Motorhaube wurde dabei zerkratzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 15. März 2022, zwischen 6.55 Uhr und 16.45 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person einen BMW Mini One, der zu diesem Zeitpunkt in der Museumsstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Mehrere Verstöße bei der Kontrolle eines Sattelzugs

Am Dienstag, 15. März 2022, um 11.40 Uhr, fiel ein 41-jähriger Sattelzugfahrer einer Streifenwagenbesatzung auf, da er verbotswidrig ein anderes Fahrzeug überholte und außerdem die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Darüber hinaus stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass er den Sicherheitsgurt nicht ordnungsmäßig angelegt hatte und die geladenen Güter nicht gesichert waren. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung bezahlen.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 15. März 2022, um 6.10 Uhr fuhr ein 53-jähriger Fahrradfahrer aus Emstek auf dem Geh- und Radweg der Alten Bundesstraße aus Cloppenburg kommend in Richtung Emstek. Er wollte dann die Einmündung zur B72 geradeaus passieren. Beim Überqueren kam es zum Zusammenstoß mit einem 24-jährigen Autofahrer aus Cloppenburg, welcher von der Alten Bundesstraße nach links auf die B72 abbiegen wollte. Bei dem Unfall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

