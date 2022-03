Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl

Am Samstag, 12. März 2022, um 23.00 Uhr, legte ein 20-Jähriger aus Vechta einen Beutel mit seiner Geldbörse und einem Schlüssel auf dem Boden neben einer Parkbank gegenüber der Kirche in Goldenstedt ab. Kurze Zeit später stellte er fest, dass der Beutel samt Inhalt entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Fahrrad-Displays

Von Freitag, 11. März 2022, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 13. März 2022, 18.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Kampgartenweg, in die Tiefgarage eines Mehrparteienhauses. Hier entwendeten sie das Display eines dort abgestellten Pedelecs. Da Display ist schwarz, vom Hersteller BOSCH und hat die Typenbezeichnung "Intuvia Display". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Spielothek

Von Sonntag, 13. März 2022, 23.00 Uhr, bis Montag, 14. März 2022, 10.50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Oldenburger Straße, gewaltsam Zugang zu den Räumen einer Spielothek und entwenden Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Von Sonntag, 13. März 2022, 21.00 Uhr, bis Montag, 14. März 2022, 06.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in Vechta, Rotdornweg, in ein Firmenfahrzeug des Herstellers Renault Master ein und entwendeten

- 1 Kreuzlinienlaser, - 1 Akkubohrer inklusive Akkus und Verpackung sowie - 1 Nagelschussgerät.

Alle Geräte sind vom Hersteller HILTI. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Dinklage - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 11. März 2022, um 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz am Rathausplatz die Geldbörse samt Inhalt einer 83-Jährigen aus Dinklage aus deren Einkaufskorb. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung an Kfz

Am Sonntag, 13. März 2022, zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr, parkten zwei Fahrzeuge eines Altenpflegeheimes auf dem Parkplatz an der Steinfelder Straße. Während dieses Zeitraumes wurden beide PKW durch unbekannte Täter beschädigt, indem der Lack der jeweiligen Beifahrertüren beider Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt wurde. Die hierdurch entstandene Schadenshöhe beträgt 2000 Euro. Bei den angegriffenen Fahrzeugen handelt es sich um

- 1 PKW Fiat Bravo, - 1 PKW Ford Transit Custom

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 14. März 2022, gegen 11.50 Uhr, wurde Zum Lerchental ein 29-Jähriger Baggerfahrer aus Dötlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Dem 29-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht in zwei Fällen

Am Montag, 14. März 2022, kam es zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Großen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ausparken aus einer dortigen Parklücke den roten Pkw Skoda Fabia einer 28-Jährigen aus Gehrde. Hierdurch entstand Sachschaden am rechten hinteren Kotflügel Im Anschluss daran entfernte der Schadensverursacher sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell