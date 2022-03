Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Diebstahl eines Versicherungskennzeichens

Am Montag, 14. März 2022, zwischen 08.00 Uhr und 13.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Schulstraße das Versicherungskennzeichen vom Roller eines 15-Jährigen aus dem Saterland. Dr Roller war zum Tatzeitpunkt auf dem Schulparkplatz abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Friesoythe - Einbruch in Container auf der Sandabbaustation

Zwischen Samstag, 12. März 2022, 14.00 Uhr, und Montag, 14. März 2022, 07.10 Uhr, drangen unbekannte Täter auf das Gelände der Sandabbaustation am Schafsdamm ein und öffneten gewaltsam einen dort abgestellten Container sowie einen Sicherungskasten. Diebesgut wurde nicht erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Montag, 14. März 2022, kam es gegen 15.30 Uhr auf der Thüler Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 58-Jähriger aus Ihlow befuhr mit PKW und Anhänger die Bundesstraße B72 aus Cloppenburg kommend in Fahrtrichtung Friesoythe und musste im Streckenverlauf verkehrsbedingt abbremsen. Eine 20-Jährige aus Barßel, welche sich mit ihrem PKW hinter dem Fahrzeuggespann des 58-Jährigen befand, bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den Anhänger des Ihlowers auf. Hierdurch entstand Sachschaden am Anhänger des Ihlowers in Höhe von 6000 Euro. Am PKW der Barßelerin entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Die Unfallverursacherin und ihre 21-jährige Mitfahrerin aus Friesoythe wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 58-Jährige blieb unverletzt.

Barßel - Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 11. März 2022, 15.00 Uhr, und Montag, 14. März 2022, 07.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Schleusenstraße ein Fenster der dortigen Schule. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell