Ramsloh/Strücklingen/Friesoythe - Mehrere Einbrüche

In der Zeit zwischen Samstag, 12. März 2022 und Sonntag, 13. März 2022, kam es zu Einbrüchen in Ramsloh, Strücklingen und Friesoythe. Bei den angegangenen Objekten handelte es sich um ein Schwimmbad und Gebäude eines Sportgeländes eines Vereins in der Schulstraße in Ramsloh sowie um ein Clubhaus eines Vereins in der Jahnstraße in Strücklingen und ein Vereinsheim im Lindenweg in Friesoythe. Es wurden Bargeld sowie technische Geräte wie W-LAN Verstärker, Laptop und Kameras entwendet. Nach derzeitigen Ermittlungen kann ein Tatzusammenhang in diesem vier Fällen nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Barßel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 13. März 2022, geriet gegen 23.50 Uhr auf der Hauptstraße ein 40-jähriger Barßeler mit einem PKW-Anhängergespann in eine Verkehrskontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 12. März 2022, 22.45 Uhr und Sonntag, 13. März 2022, 16.10 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Öffnen einer Fahrzeugtür einen Kia Rio. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz der Thüler Straße. Die Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Versammlung

Am Sonntag, 13. März 2022, zwischen 19.15 Uhr und 20.00 Uhr fand in Friesoythe eine angezeigte Versammlung zum Thema "Friedenskundgebung für die Ukraine" statt. Nach Eröffnung durch den Versammlungsleiter sprach der örtliche Pastor vor ca. 300 Versammlungsteilnehmer/innen. Anschließend begab sich die Versammlung zu Fuß in Richtung "Friedensglocke" im Stadtpark Friesoythe. Die TeilnehmerInnen trugen hierzu teilweise Transparente und Kerzen mit sich. Die Versammlung endete nach einem Gebet des örtlichen Pastors um 20:00 Uhr ohne besondere Vorkommnisse.

Barßel - Versammlung

Am Sonntag, 13. März 2022, zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr, fand am Hafen eine angezeigte Versammlung zum Thema "gegen Impfpflicht, etc." statt. In der Spitzen nahmen ca. 13 Personen teil. Die Versammlung verlief ohne besondere Vorkommnisse.

