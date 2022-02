Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Esbeck - Verkehrsunfallflucht auf der Paderborner Straße - Kühlwasser verrät den Flüchtigen

Lippstadt (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagmorgen (27. Februar 2022) verriet die Kühlwasserspur den eingesetzten Streifenbeamten wo sich der Unfallflüchtige aufhielt. Um kurz vor 5 Uhr vernahm eine Zeugin einen Knall aus Richtung der Paderborner Straße in Esbeck. Sie konnte jedoch nur noch einen Wagen wegfahren sehen und bemerkte ein Trümmerfeld aus Fahrzeugteilen, Verkehrsschildern, zwei Straßenlaternen und einem beschädigten Zaun. Sie informierte unverzüglich die Polizei, worauf mehrere Streifenwagen im Einsatz waren. Da der Unfallwagen auf seinem Weg Kühlflüssigkeit verlor, fiel es den Beamten nicht schwer die Spur zum Unfallverursacher zu finden. In der Straße "An der Börne" wurde eine Streifenwagenbesatzung dann auf fündig. Der 31-jährige Lippstädter Fahrer befand sich schlafend auf dem Fahrersitz. Bei einer ersten Kontaktaufnahme fielen den Beamten sofort ein deutlicher Alkoholgeruch und deutliche Unfallspuren am Wagen auf, die auf einen Totalschaden hindeuteten. Im Rahmen einer ersten Befragung konnte sich der Fahrer zwar noch an den Unfall erinnern, jedoch nicht, wie es genau dazu kam. Nachdem ein Atemalkoholtest mit 1,68 Promille endete, ging die Fahrt im heilen Streifenwagen direkt ins Krankenhaus, in dem die Entnahme einer Blutprobe folgte. Die Beamten stellten den Führerschein, das Auto und an der Unfallstelle aufgefundene Fahrzeugteile vom Fluchtwagen sicher. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 27.000 Euro eingeschätzt. Nun muss sich der Lippstädter wegen Verkehrsunfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und der Trunkenheitsfahrt verantworten. (reh)

