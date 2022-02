Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Kradfahrer überschlägt sich mehrfach

Lippetal (ots)

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und circa 4.500 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Motorradunfall am Sonntag (27. Februar 2022), gegen 14.55 Uhr auf dem Mühlenweg. Der 30-jährige Kradfahrer aus Ennigerloh befuhr zuvor den Mühlenweg in Richtung Beckum, als er eine kleinere Autokolonne überholte und hinter einer 48-jährigen Autofahrerin aus Warendorf wieder einscherte. Kurz darauf wollte die Frau zwei langsam fahrende Fahrzeuge vor sich überholen und scherte zur besseren Sicht leicht nach links aus. Zeitgleich versuchte der Kradfahrer die Autofahrerin zu überholen, bremste und kam zu Fall. Hierbei überschlug er sich nach Zeugenangaben mehrfach mit dem Krad und kam im Graben leicht verletzt zum Stillstand. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zu einem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell