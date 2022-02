Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Einbrecher überrascht

Lippstadt (ots)

Eine Bewohnerin in der Straße "Am Eulenpark" überraschte offensichtlich mindestens zwei Einbrecher in der Nacht zu Montag (28. Februar 2022) gegen 01.30 Uhr. Als die Frau durch ihre Wohnung ging, fiel ihr ein hochgeschobenes Rollo in ihrer Küche auf. Ein männlicher Tatverdächtiger warnte hierbei noch eine weitere Person in Hochdeutsch, dass dort jemand komme. Daraufhin informierte die Bewohnerin umgehend die Polizei. Diese konnte vor Ort neben der hochgeschobenen Jalousie noch Hebelspuren an der Terrassentür feststellen. In die Wohnung eindringen konnten die Unbekannten jedoch nicht. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

