Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Messerstich - Polizei sucht weitere Zeugen

Soest (ots)

Am Samstag (26. Februar 2022) wurde gegen 05.35 Uhr ein 23-jähriger Mann aus Erwitte vor einer Gaststätte an der Jakobistraße/Puppenstraße durch ein Messer leicht verletzt. Nach eigenen Angaben kam ein Tatverdächtiger auf ihn zu und verletzte ihn mit einem Messer. Der Erwitter wehrte sich noch mit einem Schlag, wobei er den Unbekannten im Gesicht verletzt haben könnte. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige vom Tatort. Der Leichtverletzte ging daraufhin in die dortige Gaststätte und bat um Hilfe. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einen Grund für den Einsatz des Messers durch den Unbekannten konnte er nicht benennen. Der Tatverdächtige wird beschrieben als

- Circa 23 - 28 Jahre alt - Schätzungsweise 180 cm groß - Braune Haare - Möglicherweise mit einer frischen Gesichtsverletzung

Die Polizei bittet weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell