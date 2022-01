Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Wer hatte Grün? Das ist die entscheidende Frage, die das Verkehrskommissariat in Moers beschäftigt. Es hofft, sie mit Hilfe von Zeugen klären zu können.

Am Dienstag gegen 05.15 Uhr kam es an der Rheinberger Straße in Höhe der Auffahrt zur Autobahn 42 zu einem Verkehrsunfall.

Ein 42-jähriger LKW-Fahrer aus Duisburg befuhr mit einem Sattelzug die Rheinberger Straße in Richtung Rheinberg und wollte nach links abbiegen, um auf die Autobahn zu fahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 50 Jahre alten Autofahrer aus Moers, der in Richtung Moers fuhr.

Der Autofahrer verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, das er jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Moers, Tel.: 02841-171-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell