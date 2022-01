Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Älteres Ehepaar überrascht Einbrecher

Täter nutzten "auf Kipp" stehendes Fenster aus

Dinslaken (ots)

Am Montag, gegen 17.45 Uhr, drangen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hügelstraße ein. Dazu machten sie sich ein "auf Kipp" stehendes Fenster zu Nutze und öffneten so das Fenster. Dabei stießen sie vermutlich eine Kübelpflanze um. Der laute Knall schreckte die Wohnungsinhaber auf, ein 83 und 81 Jahre altes Ehepaar, das sich schlafen gelegt hatte. Als der 83-Jährige Taschenlampenschein sah, rief er laut "Wer ist da?", daraufhin flüchtete der Täter aus der Wohnung in Richtung Hügelstraße.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell