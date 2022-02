Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mülleimer angesteckt - Jugendliche fliehen

Lippstadt (ots)

Während die Feuerwehr am Sonntag (27. Februar 2022) um 21.12 Uhr auf dem Schulhof der Gesamtschule an der Ulmenstraße zwei brennende Mülleimer löschte, entzündeten zwei Jugendliche einen weiteren Metallmülleimer und liefen anschließend weg. Die Tatverdächtigen waren circa 14 - 15 Jahre alt. Einer von ihnen trug ein kariertes Hemd und eine dunkle Jogginghose. Zeugen, die Angaben zur Identität der Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

