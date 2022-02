Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Einbruch in Schnellrestaurant - Täter fliehen

Lippetal (ots)

Drei unbekannte Täter drangen am Montag (28. Februar 2022) gegen 3 Uhr durch das Fenster eines Schnellrestaurants in der Straße "Am Strängenbach" in das Gebäude ein. Nach ersten Erkenntnissen machten sie jedoch keine Beute. Nach Auswertung einer Überwachungsanlage waren die Einbrecher vermummt. Der erste Tatverdächtige trug einen schwarzen Pulli mit Kapuze und einer schwarzen Weste. Der zweite Einbrecher trug eine dunkelblaue Jacke und eine schwarze Mütze und der dritte eine grünliche Jacke. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

