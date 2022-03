Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 13.03.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 12.03.22, in der Zeit von 11:10 Uhr bis 11:20 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Modehauses in der Bahnhofstraße abgestellter blauer VW Tiguan beschädigt. Vermutlich wurde die Beschädigung durch das Öffnen einer Tür eines Pkw verursacht, der in der daneben befindlichen Parklücke abgestellt worden war. Hinweise zum Verursacherfahrzeug liegen nicht vor, das Fahrzeug entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) zu melden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 12.03.22, in der Zeit von ca. 06:00 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es in der Stresemannstraße 35, 49377 Vechta zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Pkw-Führer wurde beim Ein- oder Ausparken ein weiterer Pkw beschädigt. Hinweise zum Verursacherfahrzeug liegen nicht vor, das Fahrzeug entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) zu melden.

Damme - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 13.03.2022, gegen 01:12 Uhr befuhr ein 46-jähriger Bulgare mit seinem PKW Mazda die Steinfelder Straße. Dort verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und im Seitenraum auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 46-jährige unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,90 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro einbehalten.

Steinfeld - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 11.03.2022 20:00 Uhr bis Samstag, 12.03.2022 11:00 Uhr beschädigten Unbekannte einen Stromverteilerkasten, der an der Großen Straße aufgestellt ist. Mögliche Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Steinfeld, Tel.: 05492/960660.

Damme - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Am Samstag, 12.03.2022 kommt es auf dem Gelände einer Tankstelle zu einer Ruhestörung durch eine Personengruppe. Dabei wurde durch die eingesetzten Beamten der Polizei Damme deutlicher Geruch nach Betäubungsmitteln innerhalb der Gruppe festgestellt. Bei einem der Verursacher, einem 29-jährigen aus Damme, konnten im Rahmen einer Durchsuchung der Person 4,4 Gramm Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage/ Petersdorf - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 12.03.2022, gegen 18.44 Uhr, befuhr ein 44-jähriger aus Bösel mit seinem PKW die Lange Straße in Dinklage. Dort wurde er im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Dabei ergaben sich für die Beamten deutliche Verdachtsmomente für eine nicht unerhebliche Alkoholbeeinflussung des 44-jährigen. Ein Atemalkoholtest war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Beschuldigte wurde auf Anordnung eines Richters aufgrund seiner erheblichen Alkoholbeeinflussung zu seinem eigenen Schutz bis zum 13.03.2022, 06.00 Uhr in Gewahrsam genommen. Gegen 08.19 Uhr wurde der 44-jährige erneut in Petersdorf in der Eichenstraße, nun durch Beamte der Polizei Friesoythe, angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten ebenfalls eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,67 Promille. Es wurden weitere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Durch die eingesetzten Beamten wurde zudem die Entnahme einer weiteren Blutprobe angeordnet.

