POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für den 11. bis 12.03.2022

Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Versuchter Einbruch in Wohnhaus Zwischen Donnerstag, 03. März 2022, 16.00 Uhr, und Dienstag, 08. März 2022, 23.00 Uhr, kam es in der Einsteinstraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter versuchte gewaltsam in ein Wohnhaus einzudringen. Dieser Versuch misslang. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50,00 Euro. ...

mehr