Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 10. März 2022, kam es gegen 11.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Hakenstraße zum Diebstahl einer schwarzen Geldbörse eines 87-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Im Anschluss an den Diebstahl wurde versucht, die in der Geldbörse befindliche EC-Karte des Geschädigten missbräuchlich einzusetzen. Dieser Versuch misslang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Am Donnerstag, 10. März 2022, um 14.45 Uhr, befuhr ein 42-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden die Bahnhofstraße mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, dem 10. März 2022, um 13.50 Uhr, befuhr ein 45-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden die Straße Heiligen Wall mit einem Fahrrad in Richtung Landesstraße L76. An einer Fußgängerampel überquerte er die Landesstraße ohne die Ampel zu betätigen und auf den Verkehr zu achten. Hierbei stieß er mit einer 20-jährigen Pkw-Fahrerin aus Neuenkirchen-Vörden zusammen, die mit einem Pkw die L76 befuhr. Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Über etwaige Sachschäden liegen bislang keine Angaben vor.

Damme - aggressiver alkoholisierter Verursacher

Am Donnerstag, 10. März 2022, zwischen 19.50 Uhr und 21.20 Uhr, fiel ein 73-Jähriger aus Damme gleich zwei Mal negativ auf: Zunächst belästigte er im Jugendherbergsweg drei Jugendliche. Als diese sich hilfesuchend an die Polizei wandten, verhielt der 73-Jährige sich ihnen gegenüber ebenfalls aggressiv. Der 73-Jährige stand zu diesem Zeitpunkt erheblich unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholkonzentration: 1,86 Promille), Gegen 20.45 Uhr geriet der Mann dann auf dem Gelände einer Tankstelle in der Mühlenstraße mit einer weiteren Person in einen lautstarken Streit. Er wurde nach diesem Vorfall letztlich zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 09. März 2022, 12.50 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger aus Damme mit einem Pkw die Vördener Straße in Damme, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, 10. März 2022, 18.50 Uhr, befuhr eine 17-Jährige raus Vechta mit einem E-Scooter die Oyther Straße in Vechta, ohne das für das Fahrzeug ein Versicherungsschutz bestand. Der 17-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 07. März 2022, gegen 16.55 Uhr, befuhr ein 14-Jähriger aus Vechta mit einem E-Scooter die Oyther Straße in Vechta, obwohl für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Dem 14-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen den 52-jährigen Halter des Scooters, welcher zugelassen hatte, dass der 14-Jährige diesen unversichert im öffentlichen Verkehrsraum nutzte, wurde ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag 10. März 2022, 07.20 Uhr, befuhr eine 45-Jährige aus Bakum mit einem Pkw die Willohstraße in Fahrtrichtung Windallee. An der Ecke Willohstraße/Windallee beabsichtige sie, nach links auf die Willohstraße in Fahrtrichtung Ravensberger Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden Pkw eines 38-Jährigen aus Diepholz. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Durch den Unfall wurde Beifahrerin des 38-Jährigen, eine 33-jährige Frau aus Diepholz, leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Vechta - Verkehrsunfall-Flucht / Zeugenaufruf

Zwischen Mittwoch, 09. März 2022, 14.15 Uhr, und Donnerstag, 10. März 2022, 08.50 Uhr, stellte eine 31-Jährige aus Vechta ihren blauen Pkw Audi Q7 auf dem öffentlichen Parkplatz hinter einem Mehrparteienhaus in der Mühlenstraße in Vechta ab. Als sie ihr Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie Lackkratzer am hinteren Stoßfänger fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Arbeitsunfall

Am Donnerstag, 10. März 2022, gegen 16.20 Uhr, kam es in einem Betrieb in der Oldenburger Straße zu einem Arbeitsunfall: Ein 39-jähriger Mitarbeiter des Betriebes sprang als Beifahrer von einem noch fahrenden Gabelstapler hinunter. Dabei stürzte er und geriet mit einem Bein unter einen der Gabelstapler-Reifen. Der 39-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Vechta - Diebstahl eines Fahrradcomputers

Am Mittwoch, 09. März 2022, zwischen 19.30 Uhr und 21.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Neuer Markt, im Bereich der dortigen Fußgängerbrücke den BOSCH Fahrradcomputer von einem E-Bike KTM einer 47-jährigen Frau aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Donnerstag, 10. März 2022, gegen 13.25 Uhr, befuhr eine 48-Jährige aus Visbek mit ihrem Pkw und ein 13-Jähriger aus Visbek mit seinem Fahrrad die einspurige Straße Tennisplatz in Visbek in entgegengesetzter Richtung. Ausgangs einer Rechtskurve übersah die Pkw-Fahrerin aufgrund tiefstehender Sonne den Radfahrer, sodass es zum Frontalzusammenstoß kam. Durch die Kollision erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Visbek - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, 10. März 2022, 16.15 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger aus Visbek mit einem Mofa die Straße Wöstendöllen in Visbek, ohne dass für das Fahrzeug ein Versicherungsschutz bestand. Dem 16-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage - Dieseldiebstahl

Zwischen Mittwoch, dem 09. März 2022, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 10. März 2022, 09.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Steinfelder Straße, Höhe Einmündung zur Heinrichstraße aus einem dort abgestellten LKW Dieselkraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Lohne - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, 10. März 2022, wurde gegen 11.15 Uhr in der Dinklager Straße ein 29-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Lohne festgestellt, dessen Fahrzeug nicht haftpflichtversichert war. Dem 29-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Tuning

Am Donnerstag, 10. März 2022, wurde um 08.10 Uhr in der Landwehrstraße ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne festgestellt, welcher an seinem Fahrzeug u.a. Federn zur Tieferlegung verbaut hatte. Da er diese bauartlichen Veränderungen nicht gutachterlich hatte abnehmen lassen, war die Betriebserlaubnis für den PKW erloschen. Dem 33-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 10. März 2022, kam es um 08.45 Uhr in der Keetstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 70-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne fuhr mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke heraus. Er übersah dabei eine hinter ihm in einem PKW verkehrsbedingt wartende 36-jährige Frau aus Lohne. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch Sachschaden entstand. Der 70-Jährige entfernt sich zunächst vom Unfallort ohne Angaben zu seiner Person oder Beteiligung zu machen. Da die 36-Jährige sich das Kennzeichen seines PKW gemerkt hatte, konnte er im weiteren zeitlichen Verlauf ermittelt und mit dem hier vorliegenden Tatvorwurf konfrontiert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell