Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 10. März 2022, kam es zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr auf einer Baustelle in der Straße Rosengärten zum Diebstahl einer schwarzen Leder-Geldbörse samt Inhalt eines 18-jährigen Löningers. Die Geldbörse befand sich zum Tatzeitpunkt in der Kühltasche des 18-Jährigen. Diese wiederum war einem dortigen Baucontainer abgestellt. Zu einem gleich gelagerten Sachverhalt kam es bereits am Freitag, dem 25. Februar 2022 (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5159455 Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 10. März 2022, wurde gegen 21.30 Uhr im Cloppenburger Stadtzentrum ein 19-Jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, sondern bislang lediglich die theoretische Führerscheinprüfung absolviert hatte. Zudem stand er leicht unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,06 Promille. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emstek - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, 10. März 2022, wurde gegen 21.50 Uhr in der August-Kühling-Straße ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Emstek einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 10. März 2022, kam es gegen 16.25 Uhr auf der Alten Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 44-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek, ein 59-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg und ein 18-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg befuhren in genannter Reihenfolge die Alte Bundesstraße von Emstek kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg. Als der 44-Jährige und der 59-Jährige ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen mussten, erkannte dies der 18-Jährige zu spät und fuhr mit seinem PKW auf den PKW des 59-Jährigen auf. Durch diesen Zusammenstoß wiederum wurde der PKW des 59-Jährigen auf das Fahrzeug des 44-Jährigen aufgeschoben. Es entstand Sachsachaden an allen beteiligten PKW in Höhe von ca. 16000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 10. März 2022, kam es gegen 10.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Angelbecker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten grauen Pkw BMW 430d einer 65-Jährigen aus Lähden. Hierdurch entstand Sachschaden (Kratzer an der Fahrertür) in Höhe von 1000 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 09. März 2022, wurde gegen 13.05 Uhr in der Lange Straße ein 22-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Essen (Oldenburg) festgestellt, dessen Fahrzeug nicht haftpflichtversichert war. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 10. März 2022, kam es um 14.45 Uhr in der Waldstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 30-jähriger LKW-Fahrer aus Emmerich stand mit seinem Sattelzug zunächst am rechten Fahrbahnrand und wollte von dort nach links auf das Gelände der dortigen Großschlachterei abbiegen. In diesem Moment fuhr ein 25-Jähriger aus Lastrup mit einem Rettungswagen aus Richtung Holthöge kommend an ihm vorbei. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierdurch entstand Sachschaden von insgesamt 9000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell