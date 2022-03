Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 09. März 2022, wurde gegen 17.45 Uhr auf der Sevelter Straße ein 19-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Cloppenburg festgestellt, für dessen Kleinkraftrad kein Versicherungsschutz bestand. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emstek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 09. März 2022, gegen 18.55 Uhr, wurde auf der Bundesstraße B72 ein 52-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Rhede festgestellt, der unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Dem 52-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 09. März 2022, kam es gegen 17.05 Uhr auf der Cappelner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 36-jährige Frau aus Cappeln war mit einem Pferdetransporter aus Sevelten kommend in Fahrtrichtung Cappeln unterwegs. In einer Rechtskurve kurz vor dem Kirchweg wurde sie trotz Gegenverkehr von einem älteren grauen bzw. silberfarbenen PKW Kombi, möglicherweise Opel Astra/Vectra bzw. Ford Mondeo mit Cloppenburger Kennzeichen überholt. Nur durch starkes Bremsen und Ausweichen der 36-Jährigen, sowie auch der entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer, konnte ein Frontalzusammenstoß vermieden werden. Dennoch kam es zwischen dem Transporter der 36-Jährigen und dem PKW des Überholenden zu einer seitlichen Kollision. Hierdurch wurde der Pferdetransporter an der Fahrerseite (Tür, Außenspiegel, Kotflügel, Felge) beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 3000 Euro. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Der Schadensverursacher entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Cappeln. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen. Das Fahrzeug müsste im Bereich der Beifahrerseite stark beschädigt sein.

Garrel - Diebstahl einer Geldbörse

AM Montag, 07. März 2022, zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt in der Nikolausdorfer Straße die schwarze Ledergeldbörse samt Inhalt eines 78-Jährigen aus Garrel aus dessen Manteltasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Lindern - Einbruch in Bürogebäude

In der Zeit zwischen Dienstag, 08. März 2022, 18.15 Uhr, und Mittwoch, 09. März 2022, 07.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter im Riehendamm in das Innere eines Firmengebäudes für individuelle Fahrzeugkomponenten ein und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter Tel.: (05957) 967790 entgegen.

Essen (Oldenburg) OT Bevern - PKW-Brand

Am Mittwoch, 09. März 2022, gegen 15.15 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Kirchstraße der Motorraum des PKW eines 45-Jährigens aus Quakenbrück in Brand. Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bevern gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Essen (Oldenburg) - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 08. März 2022, wurde um 15.50 Uhr auf der Löninger Straße ein 26-jähriger Fahrer eines Elektro-Scooters festgestellt, für den keine Haftpflichtversicherung bestand. Dem 29-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

