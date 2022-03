Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Täter entwenden wiederholt Kupferkabeltrommeln

Kirchlengern (ots)

(um) Erneut brachen in der Nacht zum Freitag (04.03.) bislang unbekannte Täter in ein Lager eines Energie-Versorgers in Kirchlengern an der Bahnhofstraße ein. Die Einbrecher nutzten dabei den selben Einstieg ins Gelände, wie bei der Tat vor etwa sechs Wochen. Durch den Zaun gelangten die Täter auf dem Firmengelände an die dort gelagerten Rollen der Kupferkabel im Wert von mehreren zehntausend Euro. Eine Rolle (Trommel) wiegt dabei etwa 400 kg. Der oder die Täter müssen mit speziellem Equipment für den Abtransport mehrerer Tonnen an Gewicht vorbereitete gewesen sein. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Die Polizei prüft derzeit die Auswertung möglichen Videomaterials. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die in der Nacht zum Freitag, in der Zeit von 02:00 bis 03:00 Uhr, verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, sich zu melden. Dies betrifft den engeren räumlichen Bereich des Betriebsgeländes und des angrenzenden Feldweges zum Rottkamp hin. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Bisherige Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5128955

