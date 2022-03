Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Achtung Betrug - Warnung vor betrügerischen Handwerkern

Herford (ots)

(um) In diesen Tagen, wo sich die Sonne wieder von der besten Seite zeigt, sind viele rund um Haus oder Wohnung aktiv. Dies nutzen leider ebenso betrügerische Handwerker, die gerne ihre Hilfe anbieten, am Ende allerdings nicht wirklich gut arbeiten. Zuletzt in einem Fall in der Innenstadt in Herford. Opfer der Täter sind meist ältere Menschen und Senioren, die diese Arbeiten nicht mehr selber ausführen können. In einem Fall in der Wohnsiedlung um die Bauvereinsstraße am Ellersieksbach. Dort hatte eine 76-Jährige einen Handwerker angesprochen, der den Garten an vielen Stellen wieder nach dem Winter zurückschneiden sollte. Der Mann erschien am vereinbarten Tage nicht pünktlich und war in Begleitung weiterer Arbeiter. Es war für die mehrtägige Leistung ein Festpreis von 1.500.- Euro vereinbart. Der vermeintliche Gärtner verwickelte die Frau in ein längeres Gespräch und ließ zudem nur einen Mann im Garten arbeiten. Nach etwa 90 minütiger Anwesenheit auf dem Gelände forderten die drei Männer gegenüber des älteren Damen den verabredeten Lohn ein. Völlig überrumpelt und von drei Personen bedrängt, ließ sich die Seniorin unter diesem Druck auf die Auszahlung des Geldes an einem Geldautomaten ein. Die Handwerker verschwanden daraufhin mit ihrem großen weißen Sprinter mit Bremer Zulassung und ließen die Dame zurück. Eine Rechnung bzw. Quittung erhielt die 76-Jährige nicht. Zu Hause angekommen, stellte die Frau fest, dass die Handwerker nur ein wenig an einigen Sträuchern geschnitten haben und sogar das Schnittgut zurückließen und nicht, wie vereinbart, mitnahmen. Die Polizei warnt vor dieser Masche. Seriöse Handwerker arbeiten auf Rechnung bzw. stellen Quittungen aus. Auf diesen Belegen sind dann die Anschrift und Erreichbarkeiten der Unternehmen verzeichnet. Im Falle einer Reklamation ist ein Rücksprache mit ehrlichen Handwerkern immer möglich. Die Polizei sucht in dem Fall des Betruges in der Herforder Innenstadt nach Zeugen. Wer kann Angaben zu einem weißen Sprinter mit Bremer Nummernschild geben? Hinweise werden an das Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

