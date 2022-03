Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Geschädigten

Bünde (ots)

(um) Das Verkehrskommissariat ermittelt in einem besonderen Sachverhalt eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch (02.03.), gegen 10:30 Uhr, in Ennigloh ereignete. Ein 73-jähriger Fahrer hatte beim Ausparken auf einem Parkplatz an einer Bank an der Hauptstraße einen fremden PKW beschädigt. Nach einer Wartezeit verließ der Mann den Unfallort und kam kurze Zeit später wieder. Zu diesem Moment war das beschädigte Auto, vermutlich ein grüner Skoda, nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet zur Klärung des Sachverhaltes den Geschädigten sich einmal zu melden. Etwaige Zeugen, die Hinweise auf den Verkehrsunfall geben können, werden ebenfalls gebeten sich zu melden. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

