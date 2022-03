POL-HF: Dieseldiebstahl aus Straßenwalzen - Unbekannte pumpen Kraftstoff ab

Kirchlengern (ots) - (jd) Ein 58-jähriger Mann aus Kirchlengern stellte am Montag (28.2.) seine vollgetankte Mercedes V-Klasse an der Stockfeldstraße ab. Als er am nächsten Morgen seinen Pkw startete, bemerkte er in seinem Bordcomputer, dass eine deutlich geringere Menge Kraftstoff angezeigt wurde. Unbekannte pumpten in der Nacht von Montag auf Dienstag mutmaßlich mindestens zwanzig Liter Diesel aus dem Autotank ab. ...

