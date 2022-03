Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall am Kreisverkehr - Polizei sucht Ersthelfer

Enger (ots)

(jd) Am Sonntag (27.2.) ereignete sich um 3.15 Uhr ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr Bünder Straße / Minden-Weseler-Weg. Eine 26-jährige Bielefelderin fuhr mit ihrem Seat in Richtung Bünde und übersah offenbar den dortigen Kreisverkehr. Sie fuhr ungebremst über die Grünfläche des Kreisels und von dort in den anliegenden Straßengraben. Beim Eintreffen der Polizeibeamten kam ein weiteres Fahrzeug hinzu, aus dem die Unfallverursacherin ausstieg. Ein Ersthelfer hatte sich zunächst um die 26-Jährige gekümmert. Die Polizei bittet den bisher unbekannten Ersthelfer sich unter 05221/8880 zu melden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest der Bielefelderin verlief positiv, sodass diese zur Entnahme einer Blutprobe zur Wache Bünde gebracht wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell