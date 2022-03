Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw kollidiert mit geparktem LKW - 83-Jähriger schwer verletzt

Löhne (ots)

(jd) Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern (28.2.), um 17.35 Uhr auf der Lübbecker Straße. Ein 83-jähriger Löhner fuhr mit seinem Kia aus Hüllhorst kommend in Richtung Löhne. Kurz hinter der Einmündung zum Frieweg fuhr der Mann plötzlich aus bisher nicht geklärter Ursache auf einen am Fahrbahnrand geparkten großen LKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann schwer verletzt. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 12.000 Euro. Die Lübbecker Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt.

