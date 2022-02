Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrecher schlagen mehrfach zu- Verschiedene Objekte angegangen

Herford (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende kam es zu gleich sechs Einbrüchen in verschiedene Objekte in Herford. Alle Tatorte liegen in unmittelbarer räumlicher Nähe zu einander. Ob es einen Tatzusammenhang gibt müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Im Einzelnen drangen die Täter in eine Firma an der Fürstenaustraße ein. Im Gebäude befinden sich Büroräume und auch ein Taxi-Unternehmen. Bei beiden Komplexen wurde jeweils die Scheibe eines Fensters mit einem Pflasterstein eingeschlagen und anschließend die Innenräume komplett durchsucht. Aus einer Einrichtung wurde Bargeld aus einer Geldkassette mitgenommen und aus der anderen eine Kaffeekasse. Diese wurde geleert außerhalb des Gebäudes wieder aufgefunden. Aus einem Werkstattgebäude an der Goebenstraße wurde ebenfalls eine Geldkassette aus dem Büro mitgenommen und ein Kaffeeautomat aufgebrochen. Wie hoch der Geldbetrag war, muss noch ermittelt werden. Die Täter warfen auch hier eine Scheibe am Objekt ein, durchsuchten alle Räumlichkeiten und nahmen letztendlich die Kassette mit. Ein größerer Sachschaden wurde durch das Einwerfen einer Glastür mit einem Feuerlöscher verursacht. Einen minimalen Kleingeldbetrag nahmen die Täter nach einem Einbruch am Benter Weg in Gebäude der Herforder Tafel mit. Hier schoben die bislang Unbekannten eine Jalousie hoch und drangen durch eine bereits beschädigte Terrassentür in das Objekt. Hier wurde lediglich aus einer Schublade in kleiner Euro-Betrag mitgenommen. Ohne Diebesgut entfernten sich Unbekannte nach einem Einbruch an der Normannstraße. Auch hier wurden Scheiben eingeschlagen, um in das Objekt zu gelangen. Mitgenommen haben die Täter nach der Durchsuchung nach ersten Ermittlungen jedoch nichts. An der Bünder Straße wurden Zeugen auf eine männliche Person aufmerksam, die augenscheinlich durch ein Loch in der Eingangstür aus dem dortigen Getränkemarkt herausstieg. Die Zeugen nahmen die Verfolgung über einen anliegenden Parkplatz, bis hin zur Umgehungsstraße auf, verloren den flüchtenden Täter jedoch im Bereich der Straße aus den Augen. Auch eine anschließende Fahndung nach dem Mann verlief negativ. Erste Ermittlungen im Getränkemarkt ergaben, dass der Unbekannte ein Loch in die Eingangsglastür warf, um in den Markt zu gelangen. Hier durchsuchte er sämtliche Räume und entwendete eine bislang unbekannte Menge von Bargeld in Scheinen und Münzen. Anschließend flüchtete die ca. 20 Jahre alte männliche Person mit blonden Haaren aus dem Objekt. Er trug dunkle Kleidung, weiße Schuhe und hatte eine sportliche Statur. In der Hand konnten die Zeugen eine schwarze Tasche erkennen.

Die Kriminalpolizei hat für alle Einbrüche die Ermittlungen übernommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die im Tatzeitraum von Freitagabend bis zum Sonntagmorgen verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Tatorte bemerkt haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell