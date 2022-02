Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Löhne (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bemerkte gestern (27.2.) gegen 23.10 Uhr eine Person auf einem Firmengelände an der Albert-Schweitzer-Straße. Der bis dahin unbekannte, etwa 50 Jahre alte Mann hatte einen Einkaufswagen voller Gegenstände bei sich. Angesprochen von dem Mitarbeiter, was er auf dem Grundstück zu suchen hätte, flüchtete der Unbekannte sogleich zu Fuß. Der Mitarbeiter alarmierte unverzüglich die Polizei, die sogleich eine Nahbereichsfahndung durchführte. Ein dabei eingesetzter Diensthund stellte den Mann, bei dem es sich um einen 54-Jährigen aus Espelkamp handelt, in einem nahegelegenen Gebüsch. Bei dem Mann wurden Werkzeuge aufgefunden, die er offenbar nutzte, um sich Zugang zu dem Tatobjekt zu verschaffen und Diebesgut zu demontieren. Der Einkaufswagen, gefüllt unter anderem mit einer Astschere und Metallgegenständen, konnte auf dem Gelände sichergestellt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 54-Jährige entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell