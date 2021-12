Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fußgängerin und Zeugen nach Verkehrsunfall mit Personenschaden gesucht

Erkelenz (ots)

Am 16. Dezember (Donnerstag), gegen 13.40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Erkelenz mit seinem Leichtkraftrad den Zehnthofweg aus Richtung Westpromenade kommend in Richtung Krefelder Straße. Im Bereich der Lichtzeichenanlage, die für ihn Grünlicht zeigte, überquerte ein Mädchen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren die Fahrbahn von links nach rechts. Um einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin zu vermeiden, bremste der Erkelenzer so stark ab, so dass er zu Fall kam. Beim Sturz verletzte er sich am Fuß. Die Fußgängerin entfernte sich mit einer Personengruppe vom Unfallort, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Der 18-Jährige musste zur Behandlung zum Krankenhaus gebracht werden. Auf diesem Wege sucht das Verkehrskommissariat zur Klärung des Unfallherganges nach der Fußgängerin sowie weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heinsberg in Verbindung zu setzen, Telefonnummer 02452 920 0. Auch online können Hinweise gegeben werden, über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

