Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wassenberg (ots)

Unbekannte drangen am 16. Dezember (Donnerstag), zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr, in ein Wohnhaus an der Straße Am Wasserwerk ein. Sie erbeuteten aus den Innenräumen unter anderem Bargeld. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird noch ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell