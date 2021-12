Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen und Geschädigte nach Verkehrsgefährdung gesucht

Erkelenz (ots)

Am Montag, 13. Dezember, sollte der Fahrer eines Pkw VW Golf, mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) durch die Besatzung eines Streifenwagens angehalten werden. Er kam trotz eingeschalteten Anhaltesignalen sowie Blaulicht der Aufforderung nicht nach. An der Tenholter Straße/Straßburger Allee betätigte er zunächst den rechten Fahrtrichtungsanzeiger, bog dann jedoch nicht ab, sondern wendete auf der Fahrbahn, um in Richtung Innenstadt weiter zu fahren. Der Fahrer fuhr dann mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Tenholter Straße und überholte dabei grob verkehrswidrig mehrere andere Verkehrsteilnehmer. An der Kreuzung Tenholter Straße/Goswinstraße missachtete er die Rotlicht zeigende Ampel und bog nach links auf die Goswinstraße ab. Dabei kollidierte er beinahe mit einem aus Richtung Bahnhof kommenden vorfahrtberechtigten roten Pkw Opel Astra. Der Zusammenstoß konnte nur durch die Vollbremsung des Opel-Fahrers verhindert werden. Auf der Goswinstraße überholte der Flüchtige abermals verkehrswidrig mehrere Verkehrsteilnehmer mit stark überhöhter Geschwindigkeit. An der Kreuzung Antwerpener Straße/Krefelder Straße missachtete er abermals das Rotlicht der Ampelanlage und fuhr auf der Antwerpener Straße in Richtung Hückelhoven weiter. Die Beamten brachen die Nachfahrt ab, um andere Verkehrsteilnehmer nicht in Gefahr zu bringen. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei Verkehrsteilnehmer, die durch den Flüchtenden gefährdet wurden, sich zu melden. Insbesondere der Fahrer des roten Opel Astra wird gebeten, Kontakt zum Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg aufzunehmen. Auch Zeugen, die sich bislang nicht gemeldet haben, können unter der Telefonnummer 02452 920 0 Hinweise geben. Auch online können Hinweise gegeben werden, über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

