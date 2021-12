Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mercedes-Sprinter entwendet

Geilenkirchen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 16. Dezember, zwischen 20 Uhr und 7 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Mercedes Sprinter an der Gerhard-Schümmer-Straße. Am Firmenfahrzeug waren amtliche Kennzeichen aus Mönchengladbach (MG-) angebracht.

