Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Mittwoch, 17. Februar 2021, kam es gegen 10.40 Uhr in der Fontantestraße zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Ein 68-Jähriger aus Cloppenburg und ein 56-Jähriger aus Cloppenburg, beides Nachbarn, gerieten in Streit. Im Laufe des Streites kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen, bei denen auch eine Holzlatte benutzt worden sein soll. Beide Männer wurden leicht verletzt.

