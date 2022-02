Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Widerstand nach Urkundenfälschung- Polizeibeamter leicht verletzt

Bünde (ots)

(sls) Am Mittwochnachmittag (23.2.) gegen 16.15 Uhr wurden Polizeibeamte zu einer Apotheke an der Wilhelmstraße gerufen. Der Filialleiter informierte die Beamten darüber, dass zuvor eine männliche Person versucht hatte, ein gefälschtes Rezept für Psychopharmka einzulösen. Bereits eine Woche vorher hatte diese Person ebenfalls versucht mit einer Rezeptfälschung an Medikamente zu kommen. Bis zum Eintreffen der Beamten konnte der Tatverdächtige noch in der Apotheke aufgehalten werden. Der Beschuldigte weigerte sich Personalpapiere vorzuweisen und gab gegenüber den Beamten augenscheinlich falsche Personalien an. Bei der anschließenden Durchsuchung nach persönlichen Papieren im kleinen Nebenzimmer der Apotheke leistete der Mann erheblichen Widerstand und versuchte aus der Apotheke zu flüchten. Mit Unterstützung eines weiteren Zeugen konnte der Tatverdächtige letztendlich mit einfacher körperlicher Gewalt fixiert werden. Anhand von Personalpapieren konnte letztendlich festgestellt werden, dass es sich um einen 19-Jährigen aus Bünde handelt. Zur Tatzeit stand er zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde zwecks Sachverhaltsklärung, weiteren Durchsuchung und endgültigen Personalienfeststellung zur Polizeiwache nach Bünde gebracht. Diese konnte er nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Durch die Widerstandshandlung wurde ein eingesetzter Polizeibeamter im Handbereich leicht verletzt und auch Inventar der Apotheke beschädigt. Der Tatverdächtige muss sich jetzt wegen verschiedener Straftaten verantworten.

