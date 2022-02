Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall mit 7.000 Euro Sachschaden

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße (Bundesstraße 3) / Friedrich-Wilhelm-Vordemfelde-Kreisel, Montag, 21.02.2022, 10.30 Uhr

NORTHEIM (Koc) - Verkehrsbedingt haltenden Pkw zu spät bemerkt und aufgefahren.

Am Montagvormittag befuhr eine 56-Jährige, welche in Nörten-Hardenberg wohnhaft ist, mit ihrem Pkw VW die Göttinger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Vor dem Friedrich-Wilhelm-Vordemfelde-Kreisel staute sich der Verkehr und sie musste verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte eine 42-Jährige aus Bovenden zu spät und fuhr mit ihrem Pkw VW auf.

An beiden Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 7.000 Euro, beide Fahrzeugführerinnen blieben durch den Verkehrsunfall unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell