Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach Streitigkeiten - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung

Einbeck (ots)

Dassel (rod)

Am späten Montagabend, 21.02.2022, kam es in der Bahnhofsstraße in Dassel nach Streitigkeiten zwischen mehreren männlichen Erwachsenen kurz hintereinander zu zwei Polizeieinsätzen.

Gegen 23.15 Uhr wurden die Polizei zum zweiten Mal in die Bahnhofsstraße gerufen, weil ein stark alkoholisierter 24-Jähriger aus dem Bereich Holzminden lautstark auf der Straße umherschrie und gegen dort geparkte Autos sowie gegen eine Fensterscheibe eines Ladengeschäftes sprang. Als zwei Streifenwagen vor Ort eintrafen, versuchte sich der Beschuldigte zu verstecken und immer wieder wegzulaufen. Er konnte jedoch wenig später gestellt werden und leistete bei seiner Ingewahrsamnahme Widerstand. Zudem beleidigte er während der Fahrt zur Dienststelle die eingesetzten Polizeibeamten. In der Dienststelle in Einbeck wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und er wurde bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen. Gegen den 24-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell