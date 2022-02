Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Katalysators

Einbeck (ots)

Einbeck/Salzderhelden (rod)

Im Zeitraum vom 15.02.2021, 07:30 Uhr bis zum 18.02.2022, 21:30 Uhr wurde in Salzderhelden auf dem Parkplatz am Bahnhof der Katalysator eines dort zum Parken abgestellten Mercedes entwendet. Geschädigt hierzu ist der 53-jährige Pkw-Halter. Die Schadenshöhe wird mit ca. 500 Euro beziffert. Wer sachdienliche Hinweise zu der Straftat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell