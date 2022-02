Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: POL-NOM Technischer Defekt-LKW brennt in Kalefeld

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld, Neue Bahnhofstraße 5, 22.02.2022, 06:00 Uhr

Am heutigen Morgen, gegen 06:00 Uhr, gerät ein LKW einer ortsansässigen Spedition auf dem Gelände der Tankstelle der Raiffeisen in Kalefeld in Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache beginnt die Zugmaschine des LKW im Bereich des Motors an zu brennen. Der Führer des LKW bemerkt dies rechtzeitig und kann sich unverletzt aus seinem LKW retten. Das Feuer greift auch auf den Auflieger und die Ladung über. Die Zugmaschine brennt dabei komplett aus. Am Auflieger, sowie der Ladung entsteht ebenfalls Sachschaden. Durch die entstandene Hitze schmilzt eine Lampe am Gebäude der Raiffeisen-Tankstelle. Das vollständige Abbrennen des LKW und ein Übergreifen auf die Tankstelle konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehren der Ortschaften Kalefeld, Echte und Eboldshausen, welche mit 30 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern im Einsatz waren, verhindert werden. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 80000 Euro geschätzt. (koc)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell