Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Frontalzusammenstoß mit Straßenbaum

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 3 Höhe "Pappelbreite", Montag, 21.02.2022, 17.40 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Koc) - Nach Sekundenschlaf frontal gegen Baum gefahren.

Am Montag, den 21.02.2022 gegen 17.40 Uhr befuhr ein 74-Jähriger, welcher in Nörten-Hardenberg wohnhaft ist, mit einem Pkw Renault die Bundesstraße 3 von Sudheim in Fahrtrichtung Nörten-Hardenberg. Auf Höhe der parallel zur Bundesstraße 3 verlaufenden Straße "Pappelbreite" kam der 74-Jährige vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte anschließend frontal mit einem Straßenbaum.

Der 74-jährige Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt und anschließend durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Der Pkw Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell