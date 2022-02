Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß beim Abbiegen - Rollerfahrer leicht verletzt

Enger (ots)

(jd) Gestern (23.2.) fuhr ein 34-jähriger Engeraner mit seinem Kleinkraftrad um 13.05 Uhr auf der Spenger Straße in Richtung Spenge. Unmittelbar hinter ihm fuhr eine 59-jährige Frau aus Spenge mit ihrem VW. Der 34-Jährige beabsichtigte nach links in eine Grundstückeinfahrt abzubiegen. In dem Moment, in dem er den Abbiegeprozess startete, setzte die Spengerin zum Überholen des Rollers an und es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Rollerfahrer verletzte sich aufgrund der Kollision leicht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt im dreistelligen Bereich.

