Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Fahrrad - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herford (ots)

(jd) Nachdem er gestern (23.2.) gegen 19.30 Uhr auf den Parkplatz eines Supermarktes am Deichkamp zurückkehrte, stellte ein 27-jähriger Herforder fest, dass sein Fahrrad nicht mehr im dafür vorgesehenen Fahrradständer stand. Das Rad hatte der Mann etwa eine halbe Stunde zuvor an dem Fahrradständer abgestellt und verschlossen. Der 27-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Das Fahrrad konnte in einem nahegelegenen Gebüsch aufgefunden werden. Hier wurde es offenbar versteckt, um zu einem späteren Zeitpunkt abtransportiert zu werden. Ersten Ermittlungen zufolge sind zwei Personen gemeinsam zu den Fahrradstellplätzen gegangen und haben das Rad entwendet. Dabei handelt es sich um eine etwa 20 bis 30 Jahre alte, 170cm große Frau mit schwarzen Haaren. Sie trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Jeans und eine dunkle Jacke. Sie war in Begleitung eines etwa 35 bis 45 Jahre alten, ca 175cm großen Mannes, der eine Mütze, eine schwarze Jacke, blaue Jeans und einen blau/schwarz gestreiften Pullover trug. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu diesen zwei Personen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell