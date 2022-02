Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Kreuzungsbereich - 19-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) Gestern (22.2.) fuhr eine 53-jährige Frau aus Kirchlengern gegen 7.14 Uhr mit ihrem BMW auf dem Ostring in Richtung Herford. Zeitgleich fuhr ein 19-jähriger Hüllhorster mit seinem Roller in gleicher Richtung. An der Kreuzung Ostring / Löhner Straße beabsichtigte die Frau nach rechts in die Löhner Straße abzubiegen. Da die dortige Ampel jedoch Rotlicht anzeigte, leitete die Frau den Bremsvorgang ein. Der hinter ihr fahrende 19-Jährige bremste seinen Roller ebenfalls ab, geriet dabei jedoch ins Rutschen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stieß zunächst in den BMW und prallte dann auf die Straße. Durch den Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

