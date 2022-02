Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung durch Graffiti - Unbekannte beschmieren Gaststätte

Löhne (ots)

(jd) Der Eigentümer einer Gaststätte stellte am Sonntag (20.2.) gegen 19.00 Uhr Beschädigungen an dem Gebäude am Dickendorner Weg fest. Bisher unbekannte Täter haben im Verlauf des Sonntag Nachmittags mit schwarzer Farbe diverse großflächige Graffitis an der weißen Hauswand aufgesprüht. Darunter befinden sich auch verfassungswidrige Inhalte. Die Kriminalpolizei hat daher gemeinsam mit dem Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Bereich Löhne-Ort am Wochenende etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Kriminalpolizei zu melden.

