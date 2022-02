Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Unbekannter flüchtet mit "Königskette"

Bünde (ots)

(jd) Gestern (21.2.) gegen 15.20 Uhr betrat ein etwa 18 bis 22 Jahre alter Mann ein Juweliergeschäft an der Kaiser-Wilhelm-Straße. Der bisher Unbekannte ließ sich vom 57-jährigen Juwelier Schmuck zeigen und bat explizit darum, eine so genannte "Königskette" anprobieren zu dürfen. Nachdem er das Schmuckstück im Wert von 4250 Euro trug, rannte der ca. 160cm große Mann aus dem Laden in Richtung Nordring. Der Juwelier verständigte umgehend die Polizei. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Ladendieb verlief negativ. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die Angaben zu dem bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Unbekannte hat kurze blonde Haare und war zum Tatzeitpunkt mit einer grauen Mütze und blauen Jacke bekleidet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell