Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: BMW von Firmenparkplatz entwendet - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Ein 53-jähriger Mann aus Bad Salzuflen stellte seinen BMW am Sonntag (20.2.) gegen 17.30 Uhr auf einem Firmengelände in der Straße Im Meisenfeld ab. Als er gestern gegen 8.45 Uhr zu seinem Auto ging, stellte er fest, dass es nicht mehr in der Parkbucht stand. Die graue BMW-Limousine verfügt über ein Keyless Go-System. Ob der oder die unbekannten Täter dieses mittels einer Überbrückungstechnik nutzten, um das Auto zu entriegeln und zu starten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen LIP-M 9989 machen können, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Herford unter 05221/8880 zu melden.

