Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Herford (ots)

(jd) Am Sonntag (20.2.) ereignete sich um 16.30 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Auf der Freiheit / Bahnhofsstraße. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Opel auf der Bahnhofsstraße. Er befand sich auf der rechten, der beiden geradeaus führenden Fahrspuren in Richtung Wittekindstraße. Zeitgleich fuhr ein 52-jähriger Hiddenhauser mit seinem Peugeot auf der Straße "Auf der Freiheit" und beabsichtigte, seine Fahrt in Richtung Niederstraße fortzusetzen. Als der Mann in die Kreuzung einfuhr, kam es zur Kollision mit dem zeitgleich von rechts kommenden Opel. Beide Fahrzeugführer geben an, jeweils bei Grünlicht in die Kreuzung hineingefahren zu sein. Der 52-Jährige sowie seine 23-jährige Beifahrerin, die ebenfalls aus Hiddenhausen stammt, wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 3500 Euro. Aufgrund der unterschiedlichen Unfallangaben der Beteiligten, bittet das Verkehrskommissariat um Zeugenhinweise. Wer weitere Angaben zum Unfallhergang machen kann wird gebeten, sich unter 05221/8880 beim Verkehrskommissariat zu melden.

